Pul biber poşetlerinden eroin çıktı | Video 15.01.2024 | 10:03 Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor. Narkotik timleri, yolcu otobüsünde gerçekleştirdiği aramada valiz içerisinde bulunan biber poşetlerinin içerisinde gizlenmiş olan 2 kilo eroin ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin teminatı çocuklar ve gençleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

PUL BİBER POŞETİNDE EROİN

Hakkari Narkotik timleri, Yüksekova - İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde narkotik madde arama köpeği FOX ile birlikte arama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, D.O. isimli kişiye ait valizinde şeffaf pul biber poşetlerinin içine gizlenmiş vaziyette 4 ayrı paket halinde 2 kilo 45 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Hakkari emniyetinde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.