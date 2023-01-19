Video Yaşam Pusu kurdukları husumetlilerinin otomobilini kurşunladılar | Video
Pusu kurdukları husumetlilerinin otomobilini kurşunladılar | Video

Pusu kurdukları husumetlilerinin otomobilini kurşunladılar | Video

19.01.2023 | 08:32

Ataşehir’de aralarında husumet bulunan kişi ya da kişiler pusu kurulan otomobildeki kişileri kurşun yağmuruna tuttu. Yaklaşık 10 merminin isabet ettiği otomobilde bulunanlar, şoförün geri geri kaçması sayesinde saldırıdan yara almadan kurtuldu. Kurşunlar park halinde bulunan 34 HA 3511 plakalı otomobile de isabet etti.

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Olay saat 23.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi, Balin Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Balin Sokak üzerinde ilerleyen 34 ECZ 546 plakalı otomobil, Tepelik Sokak girişine geldiği sırada, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Çok sayıda mermi isabetinin bulunduğu otomobilin sürücüsü aracı geriye doğru sürerek saldırıdan hem kendisini hem de otomobilde bulunanları kurtardı. Saldırı anında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarparak durabildi.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sırasında, saldırıda park halinde bulunan 34 HA 3511 plakalı otomobile de mermi isabet ettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sırasında, sokakta yaklaşık 15 kovan bulundu. Saldırının hedefinde bulunan 34 ECZ 546 plakalı otomobilde yapılan incelemede ise yaklaşık 10 mermi girişinin olduğu belirlendi.

Saldırıya uğrayan otomobilde bulunan ve kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

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