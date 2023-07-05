Pusu kurulup göğsünden vuruldu! Dehşet anları kamerada | Video
Kağıthane'de motosikletle seyreden bir genç, pusu kurup önünü kesen kasklı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşananlar kameralara yansırken, göğsünden 3 kurşunla vurularak ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Acıdan çırpından yaralıyı vatandaşlar müdahale etti
Gencin yerde çırpındığı o dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, vurulan genç can havliyle kaçıyor. Bir süre sonra yere düşen gencin yanına iki vatandaş geliyor. Vatandaşlar yerde acıdan çırpınan genci durdurmaya çalışıyor.
GÖĞSÜNDEN 3 KURŞUNLA VURULDU
Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan adamın yoğun bakımda tedavi gördüğü ve hayati tehlikeyi atlaması üzerine normal servise alındığı bilgisine ulaşıldı. Yaralı Murat Demirok'un emniyette "uyuşturucu madde ticareti", "taksirle yaralama" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.
SALDIRGANIN KAÇTIĞI ARACIN SAHİBİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise saldırganın olaydan sonra bir otomobile binerek kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda araç sahibi Ali Haydar T. gözaltına alındı. Emniyette "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefeti" ve "terör örgütüne üye olma" suçlarından kaydı bulunan şahsın ifadesinin alındığı öğrenildi. Saldırganı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bilgisine ulaşıldı.
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