Video Yaşam Pusuda beklediği kişiye defalarca kez ateş etti | Video
Pusuda beklediği kişiye defalarca kez ateş etti | Video

Pusuda beklediği kişiye defalarca kez ateş etti | Video

04.01.2024 | 12:30

Esenyurt’ta kıraathaneden çıkarak aracına binmek isteyen vatandaş, mermilerin hedefi oldu. Husumetlisi olduğu düşünülen şahsın silahla saldırdığı anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre silahlı bir şahıs, pusuda husumetli olduğu düşünülen T.K.'yı beklemeye başladı. Bir süre sonra kıraathaneden çıkan T.K., aracına bineceği sırada silahlı saldırının hedefi oldu. Çok sayıda merminin isabet ettiği adam kanlar içerisinde kaldı. Araca da çok sayıda mermi isabet ederken, çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber vererek yaralı vatandaşın yardımına koştu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA
Husumetlisi olduğu düşünülen silahlı saldırganın, pusuda bekleyerek T.K.'nın aracına gelmesini beklediği ve defalarca ateş ederek kayıplara karıştığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pusuda beklediği kişiye defalarca kez ateş etti | Video 01:34
Pusuda beklediği kişiye defalarca kez ateş etti | Video 04.01.2024 | 12:30
Kediyi asansörde sıkıştırıp ezdi | Video 00:31
Kediyi asansörde sıkıştırıp ezdi | Video 04.01.2024 | 12:30
Yanlış perona giren yolcu havalimanını birbirine kattı | Video 01:26
Yanlış perona giren yolcu havalimanını birbirine kattı | Video 04.01.2024 | 12:30
Ev sahibi ve kiracı kavga etti, 4 yaşındaki kız tüm yaşananlara şahit oldu 02:14
Ev sahibi ve kiracı kavga etti, 4 yaşındaki kız tüm yaşananlara şahit oldu 04.01.2024 | 11:57
Düz kontak hırsızlar yakayı ele verdi 01:55
Düz kontak hırsızlar yakayı ele verdi 04.01.2024 | 10:56
Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar 03:03
Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar 04.01.2024 | 10:55
Gaziantep’te trafikte terör estiren motosikletli kamerada 00:27
Gaziantep'te trafikte terör estiren motosikletli kamerada 04.01.2024 | 10:52
Adana’da oyuncak ayı içinden uyuşturucu hap çıktı! 00:34
Adana'da oyuncak ayı içinden uyuşturucu hap çıktı! 04.01.2024 | 10:13
İzmir’de kız öğrenciler kavga etti, arkadaşları izledi | Video 00:31
İzmir'de kız öğrenciler kavga etti, arkadaşları izledi | Video 04.01.2024 | 10:20
Yüz yüze geldiği hırsızları paspas sopası ile kovaladı | Video 04:13
Yüz yüze geldiği hırsızları paspas sopası ile kovaladı | Video 04.01.2024 | 10:20
Peluş ayıdan 1825 adet uyuşturucu hap çıktı | Video 00:57
Peluş ayıdan 1825 adet uyuşturucu hap çıktı | Video 04.01.2024 | 10:20
İstanbul’da asansörde ezerek kedi öldüren cani kamerada 00:31
İstanbul'da asansörde ezerek kedi öldüren cani kamerada 04.01.2024 | 09:36
Kuyumcu vurgunu! Topladığı yüzlerce milyon lirayla ortadan kayboldu | Video 00:37
Kuyumcu vurgunu! Topladığı yüzlerce milyon lirayla ortadan kayboldu | Video 04.01.2024 | 06:00
Beykoz’da köpeğe şiddet uygulayan şahıs kamerada | Video 00:46
Beykoz'da köpeğe şiddet uygulayan şahıs kamerada | Video 04.01.2024 | 06:00
Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada | Video 00:37
Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada | Video 04.01.2024 | 06:00
Polis eline aldığı fırçayla devrilen tırdan yola dökülen talaşı temizledi 01:26
Polis eline aldığı fırçayla devrilen tırdan yola dökülen talaşı temizledi 04.01.2024 | 01:03
Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada 00:37
Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada 04.01.2024 | 01:03
Sadaka kutusunu çalan hırsız kamerada 00:42
Sadaka kutusunu çalan hırsız kamerada 03.01.2024 | 20:19
Canını hiçe sayan çoban kediyi köpeklerden böyle kurtardı | Video 00:43
Canını hiçe sayan çoban kediyi köpeklerden böyle kurtardı | Video 03.01.2024 | 14:50
SMA hastası Yağız Batu’nun kumbaralarını çalanlar tutuklandı | Video 00:57
SMA hastası Yağız Batu'nun kumbaralarını çalanlar tutuklandı | Video 03.01.2024 | 15:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA