Video Yaşam Radara giren şizofren hastası sürücü 'dur' ihtarına uymadı, polis aracına vurup kendini araca kilitledi | Video

Radara giren şizofren hastası sürücü 'dur' ihtarına uymadı, polis aracına vurup kendini araca kilitledi | Video

Radara giren şizofren hastası sürücü 'dur' ihtarına uymadı, polis aracına vurup kendini araca kilitledi | Video
27.09.2021 | 13:42

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Aksaray’da radara girdikten sonra uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin megafonla anons ettiği tır sürücüsünün yolu kesmesiyle durduruldu. Kendisini aracına kilitledikten sonra yaklaşık bir saat inmeyen ve polisin camı kıracağı sırada kapıları açan sürücünün şizofreni hastası olduğu ortaya çıktı.

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Olay, Aksaray E-90 Karayolu otogar ışıklı kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden 06 FA 7599 plakalı otomobilin sürücüsü kent girişinde hız uygulaması yapan polis ekiplerinin radarına girdi. Sürücü birkaç kilometre sonra uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymadı. Hızla uygulama noktasından geçen sürücü E-90 karayoluna girerek şehir merkezi istikametine kaçtı. Polis ekipleri ise kaçan sürücünün peşine düştü. Yaşanan kovalamacada kaçan sürücü polis ekiplerinin aracına çarptı. Buna rağmen kaçmaya devam eden sürücü, yaklaşık 2 kilometre sonra trafiğin yoğunluğu nedeniyle yavaşlamak zorunda kaldı. Bu sırada kaçan sürücünün sağındaki tır sürücüsüne megafon marifeti ile anons yapan polis memuru tır şoförüne aracın önünü kesmesini söyledi. Tır sürücüsü hemen aracın önünü kesti.

KAÇACAK YERİ KALMAYAN SÜRÜCÜ KENDİNİ ARACA KİLİTLEDİ
Tır sürücüsünün önünü kesmesi ve polis aracının da arkadan yolu kesmesiyle kaçacak yeri olmayan sürücü bu kez de kendini araca kilitledi. Aracın kapılarını kilitleyerek aşağıya inmeyen sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ekipleri sürücünün tekrar kaçma olasılığına karşı aracın sol ön ve arka lastiklerinin havasını boşalttı. Ardından polis ve sürücü arasında uzun bir iletişim başladı. Polisin uzun uğraşlarına rağmen 1 saat boyunca araçtan inmeyen sürücü, Cumhuriyet Başsavcılığı ile iletişime geçen polis ekipleri tarafından cam kırılma kararı alındı. Eline çekiç alan polis memuru elindeki çekici sürücüye göstererek, "Beyefendi, kapıyı açmazsanız camı kıracağız, kapıları açın" uyarısında bulundu. Buna da aldırış etmeyen sürücü polis memurunun çekici tam cama vuracağı anda kapıyı açtı.

NEDEN KAÇTINIZ SORUSUNA, "GÜVENLİ DEĞİLDİ" CEVABI VERDİ
Araçtan indirilen sürücü her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için apar topar yere yatırılarak elleri ters kelepçelendi. Cüzdanından kimliğine ulaşılan sürücünün isminin Feyzullah D. (45) olduğu belirlendi. Yere yatırıldığı sırada basın mensuplarının "Neden kaçtınız?" sorusuna "Güvenli değildi" diyerek cevap verdi. Ardından yerden kaldırılan sürücü polis otosuna götürüldüğü sırada araçta parasının olduğunu belirtmesi üzerine tekrar aracına getirilerek torpidoda zarf içinde bulunan parası polis memurunca alınarak cebine konuldu. Sürücü daha sonra polis otosuna bindirilerek İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

SÜRÜCÜ ŞİZOFREN HASTASI ÇIKTI
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için ASÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülen sürücü, muayeneden geçirildi. Polis kontrolünde girdiği muayenede sürücünün şizofren hastası olduğu ortaya çıktı. Kayıtlı işlem ve raporları incelenen sürücünün şizofren hastası raporunun olduğu da belirlenirken, tekrar emniyete getirilen sürücü araç kontrolünün ve tüm sorgulamalarının ardından olumsuzluğu olmadığı için serbest bırakıldı. Sürücüye radar ve polise görevini yaptırmamaktan ceza işlemi uygulanırken, sürücünün dünyadaki tüm ülkelerde geçerliliği olan İsviçre ehliyeti olduğu tespit edildi.

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