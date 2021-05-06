Rahat tavırlarıyla "7 devlete gidebilirim" diyen sürücü şok yaşadı: Aracı trafikten men edildi | Video
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Kırıkkale korona virüs denetiminde durdurulan bir sürücü rahat tavırlarıyla "7 devlete de gidebilirim" dedi, sigortasız ve muayenesiz aracı trafikten men edildi.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, gün içerisinde kentin farklı noktalarında "şok denetim" uygulaması yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması ihlali edenlere yönelik 24 saat süreyle denetim yapan ekipler, araçları ve yayaları tek tek durdurdu. Kişilerin "HES kodu" ve "izin belgesi" kontrolünü gerçekleştirdi. Denetim sırasında iş yerinden gelen bir sürücü, "çalışma izin belgesi" gösterip rahat tavırlarla "Hepsi var hepsi sağlam. 7 devlete gidebilirim" dedi. Trafik ekiplerinin yaptığı sorgulamada ise aracının sigortası ve muayenesinin olmadığı tespit edildi. İdari para cezası uygulandıktan sonra aracı trafikten men edildi.