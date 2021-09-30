Rahatsız ettiği için silahla vurduğunu söylemişti! Kamera görüntüleri kadını ele verdi | Video

Kağıthane'de meydana gelen olayda, 19 yaşındaki genç kadın, 40 yaşındaki adamın sürekli kendisine rahatsızlık verdiğini ve arkadaşlık teklifi ettiğini iddia etmişti. Genç kadın bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirerek adamı silahla vurduğunu aktarırken, olayın aslı çok başka çıktı. İkili arasındaki tartışmanın trafik kazasına dayandığı ortaya çıktı. Kaza anları ve kadının elinde tabancayla asansöre binmesi güvenlik kameralarına yansıdı.