Video Yaşam Rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi | Video
Rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi | Video

Rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi | Video

14.07.2023 | 12:45

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Selçuk Yiğit, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip, hastaneye yetiştirdi. O anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 12 Temmuz Çarşamba günü Cumhuriyet Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 J 0523 plakalı halk otobüsüyle seyir halinde olan sürücü Selçuk Yiğit, kadın yolcunun fenalaştığını fark etti. Otobüsü sağa çeken Yiğit, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yoğun trafik dolayısıyla ambulans adrese gelemeyince Yiğit, tereddüt etmeden güzergahını değiştirerek, Seka Devlet Hastanesi'ne doğru yöneldi. Yolcuyu sağlık ekiplerine teslim eden sürücü, ardından seferini tamamladı. Öte yandan, sürücünün güzergahını değiştirerek hastaneye gittiği ve rahatsızlanan yolculuya yardım ettiği anlar anbean kameraya yansıdı.

"BİZİM CAMİAMIZDA SAĞLIKTAN ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK"
15 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Selçuk Yiğit, "Ön tekli sağ koltukta bir bayan yolcunun rahatsızlandığını fark ettim. Bizim Kooperatif Başkanımız Niyazi Yalçın ve Oda Başkanımız Mustafa Kurt'un sürekli talimat veriyorlar. 'Hasta olduğu zaman gerekeni siz yapacaksınız' diye uyarılarda bulunuyorlar. Ben ilk müdahaleyi yaptım sonra yolcunun iyice rahatsız olduğunu fark ettiğim için ambulansı beklemeden hemen Seka Devlet Hastanesi'ne hızlı bir şekilde hastamızı götürdüm ve sağlık ekiplerine teslim ettim. Yolcular biraz panikledi ama yapacak bir şey yok, önemli olan genç kızımızdı. Bizim camiamızda sağlıktan önemli bir şey yok" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da iki grup tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 00:15
Ankara’da iki grup tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 14.07.2023 | 13:54
Elektrik kabloları patladı: Mahalleli karanlığa gömüldü | Video 03:58
Elektrik kabloları patladı: Mahalleli karanlığa gömüldü | Video 14.07.2023 | 13:39
Muhammed Nuh Kasadar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı | Video 06:16
Muhammed Nuh Kasadar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı | Video 14.07.2023 | 13:28
PKK talimatıyla orman yakan ve onu finanse eden 6 kişi yakalandı | Video 01:30
PKK talimatıyla orman yakan ve onu finanse eden 6 kişi yakalandı | Video 14.07.2023 | 13:28
Şarampole devrilen otomobil alev topuna döndü: 4 yaralı | Video 00:28
Şarampole devrilen otomobil alev topuna döndü: 4 yaralı | Video 14.07.2023 | 13:28
Bartın’daki selin geliş anı kamerada | Video 03:57
Bartın'daki selin geliş anı kamerada | Video 14.07.2023 | 12:35
Fatih’te 1 kişi kafasından vurularak öldürüldü | Video 01:25
Fatih’te 1 kişi kafasından vurularak öldürüldü | Video 14.07.2023 | 13:17
Sinop’ta korkunç olay! Önce öldürüldüler, sonrasında ise evleri yakıldı | Video 00:29
Sinop’ta korkunç olay! Önce öldürüldüler, sonrasında ise evleri yakıldı | Video 14.07.2023 | 13:17
Rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi | Video 03:41
Rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi | Video 14.07.2023 | 12:45
Gazino önündeki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:12
Gazino önündeki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.07.2023 | 12:45
Sinop’ta akıl almaz olay! Önce öldürüldüler, sonrasında ise evleri yakıldı | Video 00:29
Sinop’ta akıl almaz olay! Önce öldürüldüler, sonrasında ise evleri yakıldı | Video 14.07.2023 | 12:23
Fuhuştan aylık 1 milyon TL kazanç sağlayan 4 şüpheli yakalandı | Video 01:11
Fuhuştan aylık 1 milyon TL kazanç sağlayan 4 şüpheli yakalandı | Video 14.07.2023 | 12:21
Erzurum’da 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi adliyede | Video 01:44
Erzurum'da 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi adliyede | Video 14.07.2023 | 12:18
Gazino önündeki silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:12
Gazino önündeki silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.07.2023 | 12:14
İstanbul’da tarihi eser operasyonu: İncil ve Tevrat ile çok sayıda sikke ele geçirildi | Video 02:24
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: İncil ve Tevrat ile çok sayıda sikke ele geçirildi | Video 14.07.2023 | 11:59
Son Dakika: Muğla’da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor! | Video 00:30
Son Dakika: Muğla'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor! | Video 14.07.2023 | 11:55
Fatih’te iki grup tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 00:28
Fatih'te iki grup tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 14.07.2023 | 11:47
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı 00:43
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı 14.07.2023 | 10:55
Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı | Video 01:24
Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı | Video 14.07.2023 | 10:16
Torbacılara yönelik operasyon: 1 kilo 590 gram bonzai ele geçirildi | Video 00:35
Torbacılara yönelik operasyon: 1 kilo 590 gram bonzai ele geçirildi | Video 14.07.2023 | 10:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA