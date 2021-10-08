Video Yaşam Rakip gazinoyu tarayıp kız arkadaşını tekme tokat döven saldırgan 2 ay kaçabildi | Video
Rakip gazinoyu tarayıp kız arkadaşını tekme tokat döven saldırgan 2 ay kaçabildi | Video

Rakip gazinoyu tarayıp kız arkadaşını tekme tokat döven saldırgan 2 ay kaçabildi | Video

08.10.2021 | 11:16

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Denizli’de rakip gazinonun işleri bozmak için olay çıkarttığı, müşteri gibi gönderdiği kız arkadaşını tekme tokat dövdüğü, 7 arkadaşıyla birlikte pompalı tüfek ve otomatik silahlarla mekanı taradığı iddiasıyla 2 aydır aranan firari saldırgan ile saklanmasına yardımcı olan kadın JASAT’ın operasyonuyla yakalandı.

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Olay, 9 Ağustos akşamı Bekilli ilçesinde faaliyet gösteren bir içkili mekanda meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşlarıyla birlikte rakibi olan gazinoya eğlenmeye gelen Muhammed M. (36), içeri girdiğinde karşılaştığı kız arkadaşı Rümeysa Ö.'yü tekme tokat dövdü. Araya girmeye çalışan işletme çalışanlarıyla tartışma yaşayan Muhammet M., dışarıya çıktıktan bir süre sonra 7 arkadaşıyla birlikte pompalı tüfek ve otomatik silahlarla geri döndü. Mekanın içi ve dışında sağa sola rastgele ateş eden saldırganlar ile yaşanan silahlı kavgada güvenlik görevlisi, garson ve müşteri olan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek düzenlediği operasyon sonucu, olaya karışan 8 şüpheliden 6'sı yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sedat Ö. (29), Samet Ş. (20), Tamer B. (24) ve Zeki G. (28) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kemal D. (21) ve Muhammed M'nin kız arkadaşı Rümeysa Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kendisine komplo kurulduğunu iddia etti

Olayın ardından açıklamalarda bulunan işletme sahibi Caner Çatım, rakip işletme tarafından kendisine komple kurulduğu iddia etti. Saldırganları kapıda karşıladığını ve önceden bir husumetlerinin bulunmadığını kaydeden Caner Çatım, Muhammed M'nin işlerini bozmak için kız arkadaşı Rümeysa Ö. ile bir gözcüyü bilerek eğlence mekanına gönderdiğini, daha sonra 2 ayrı araçla mekana gelerek olay çıkarttıklarını öne sürdü.

JASAT FİRARİLERİN İZİNİ SÜRDÜ
Firari durumdaki olayın asıl şüphelileri olan Muhammed M. ve Zeyni K'nin (39) yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatan JASAT, şüphelilerden Zeyni K'nın il merkezindeki bir apartta saklandığını tespit etti. Olaydan 1 ay sonra yakalanan Zeyni K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Saldırının asıl şüphelisi olan Muhammed M'nin izini süren JASAT, 2 aydır firari olan saldırganı Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesinde bir aparta düzenlediği operasyonla yakaladı. Yapılan aramada 1 av tüfeği ve 2 sahte kimlik ele geçirildi. Saklanmasına yardımcı olan Ayşe C. ile birlikte gözaltına alınan Muhammed M., ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. İfadesine başvurulan Ayşe C., serbest bırakılırken, Muhammed M. "Kastan yaralama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Muhammed M'nin de yakalanmasıyla tüm şüphelileri yakalanan gazino saldırısında, tutuklu sayısı 6'ye yükseldi.

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