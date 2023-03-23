Ramazan ayının ilk gününde trafik yüzde 63’e ulaştı | Video

Ramazan ayının ilk gününde iftar saatine dakikalar kala E-5 Beylikdüzü ve Haramidere mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.