Ramazan Bayramı öncesi huzur operasyonu: 22 gözaltı | Video
Tekirdağ'ın 3 ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen huzur operasyonunda 22 kişi yakalandı.
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