Video Yaşam Ramazan Bayramı öncesi huzur operasyonu: 22 gözaltı | Video
Ramazan Bayramı öncesi huzur operasyonu: 22 gözaltı | Video

Ramazan Bayramı öncesi huzur operasyonu: 22 gözaltı | Video

19.04.2023 | 14:15

Tekirdağ'ın 3 ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen huzur operasyonunda 22 kişi yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünce Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy İlçelerinde Asayiş/Narkotik konuları ile ilgili, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde huzur ve güven ortamının devam etmesi amacıyla çeşitli adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. 30 süpheli hedef şahsa yönelik yapılan operasyonda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek, farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 2 adet çalıntı motor ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 22 sahıs yakalandı.

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