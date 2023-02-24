Randevu saatini kaçırdı, doktora saldırıp sekreterin boğazını sıktı | Video

Bilecik'te randevu saati kaçırmasına rağmen yeniden sıra verilip beklemesi söylenen, ancak bir süre sonra ultrason odasına izinsiz girmeye çalıştığı için engellenince önce sekretere, sonra radyoloji uzmanına saldıran vatandaş gözaltına alındı.