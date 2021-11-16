Randevulaştığı eski sevgilisi tarafından vuruldu!

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KARAMAN'da İsmail Ö. (31), konuşmak için gittiği parkta eski sevgilisi C.A. tarafından tabancayla sağ eli ve bacağından vuruldu. Kanlar içinde kalan İsmail Ö., kendi aracıyla olay yerinden kaçıp, çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan C.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 714 sokakta meydana geldi. İsmail Ö., iddiaya göre eski sevgilisi C.A. ile konuşmak için randevulaştıkları parka geldi. Aracından indiği sırada ise C.A., tabancayla peş peşe ateş etti. Sağ eline 1, bacağına da 2 mermi isabet ederek kanlar içinde kalan İsmail Ö., aracına binip, olay yerinden hızla uzaklaştı. Ahmet Yesevi Caddesine geldiğinde ise aracını park eden İsmail C., 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. İsmail Ö., adrese gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan C.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.