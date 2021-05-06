Rastgele açtığı ateş küçük kızın sonu oldu | Video

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunduğu çevreye pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar Dündar, bu sırada sokakta oynayan 13 yaşındaki Pınar Kaban'ı sol gözünden vurdu. Hastaneye kaldırılan Kaban hayatını kaybetti.

Merkez Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'nde iftar sonrası pompalı tüfekle çevresine rastgele ateş açan Serdar Dündar, bu sırada evlerinin bulunduğu sokakta oyun oynayan Pınar Kaban'ı sol gözünden vurdu. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye götürülen Pınar Kaban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sosyal medya hesaplarında da sürekli silah ve şiddet içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen Dündar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Daha sonra yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dündar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.