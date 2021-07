Rastgele ateş açan motosikletli magandalar mahalleye korku saldı. O anlar kamerada | Video

Adana’da motosiklet ile giden iki kişi rastgele tabancayla ateş açınca çevredeki kadın ve çocukların kaçması an be an görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre motosiklet ile Çukurova Caddesinde hızla ilerleyen iki kişiden arka tarafta oturan şahıs elindeki tabanca ile çocukların ve kadınların olduğu yöne doğru rastgele ateş etti. Açılan ateş sonucu çocuklar ve kadınlar korkup kaçmaya başladı. Bu anlarda bir kadının ise evinde iki çocuğuyla korkması da an be an görüntülendi. Vatandaşlar iki magandadan şikayetçi olurken polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.