Rastgele ateş açıp, o anları cep telefonuyla kayda aldırdılar | Video

Bursa'da tabancalarla rastgele ateş açıp, o anları başka bir kişiye cep telefonu ile kayda aldıran 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Olay, İnegöl ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Tabancalarla rastgele ateş açan 3 kişi, o anları da bir başkasına cep telefonu ile kayda aldırdı. İhbar üzerine polis ekipleri, şüphelilerden 2'sinin Can K. (21) ile Serhan E. (16) olduğunu belirledi. Ekipler, 2 şüpheliyi suç aleti silahlarla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.



Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Bu sırada gazetecilerin 'Neden ateş ettiniz?' sorusuna şüphelilerden Can K., "Gençlerin heveslerine karışmayın" diyerek cevap verdi.



Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.