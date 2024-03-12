Video Yaşam Rastgele zile bastılar! Kapı açılınca soyguna başladılar | Video
Rastgele zile bastılar! Kapı açılınca soyguna başladılar | Video

Rastgele zile bastılar! Kapı açılınca soyguna başladılar | Video

12.03.2024 | 10:40

İstanbul Maltepe’de gündüz saatlerinde bir eve giren kadın hırsızlar içerisinde 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan mini çelik kasayı alıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri 2 kadın hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin rastgele zillere basarak apartmana girmeye çalıştıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 15 Şubat Perşembe günü Maltepe'de meydana gelen bir hırsızlık üzerine soruşturma başlattı. Şüpheliler, girdikleri evde bulunan çelik kasayı içindeki 500 euro nakit para, yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası ve pasaportlarla birlikte çaldı.

Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ederken aynı şüphelilerin 8 Mart Cuma günü başka bir eve girdikleri ve 6 ata lira, tek taş pırlanta yüzükler ve altın küpeleri çalarak kaçtığı belirlendi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin görüntülerinin güvenlik kameraları yansıdığını tespit etti. Görüntülerde, şüphelilerin rastgele kapı zillerine basarak apartmana girmeye çalıştığı görüldü. Kimsenin kapıyı açmaması üzerine, şüphelilerden birinin elindeki tornavida ile kapıyı zorlayarak açarak içeri girdiği ve şüphelilerin bir süre sonra aynı kapıdan çıkarak kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİ SERBEST KALDI
Polis kısa sürede kimliklerini tespit ettiği şüphelilerden Filiz Ç. (39) ile Petek Ç.'yi (21) gözaltına aldı, diğer şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Şüphelilerden Filiz Ç.'nin daha önceden 23 suç kaydı bulunduğu, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli Petek Ç.'nin ise daha önceden 21 hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Filiz Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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