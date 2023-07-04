Reçel yaparken evi yakıyordu | Video 04.07.2023 | 10:57 Avcılar'da Müslüm Ayhan, arkadaşının bahçesinden topladığı vişnelerle reçel yapmak istedi. Ocakta unuttuğu tencere yangına neden oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde oturan Müslüm Ayhan'ın oturduğu birinci kattaki evden çıkan yoğun duman bir anda odaya ve binanın merdivenlerine doldu. Komşuların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan araştırmada yoğun dumanın Müslüm Ayhan'ın evinden geldiği belirlendi. Ayhan'ın reçel yapmak üzere tencerede kaynattığı vişnenin taştığı, kalan kısmının ise yanarak yoğun duman yayması üzerine ocağı söndürerek dışarı çıktığı anlaşıldı.

"REÇELE DEĞİL TENCEREYE ÜZÜLDÜM"

Müslüm Ayhan, olay yerine gelen itfaiye erlerine evinin kapısını açarken, "Ben Tuncelili'yim elimden her şey gelir. Firuzköy Mahallesi'ndeki arkadaşımın önerisi üzerine bahçesindeki vişneleri toplayıp eve getirdim. Kiraz reçelini kitaptan okuyarak yaptım. Ocakta unutmuşum" dedi. Eşinin hastanede tedavi gördüğünü anlatan Müslüm Ayhan, üzerindeki dumanı tüten yanık reçelin üzerine su dökülmesine başta karşı çıkarken, "Reçele değil tencereye üzüldüm" dedi.