Video Yaşam Refüjde yürürken canından oldu. Dehşete düşüren kaza saniye saniye kamerada | Video

Refüjde yürürken canından oldu. Dehşete düşüren kaza saniye saniye kamerada | Video

Refüjde yürürken canından oldu. Dehşete düşüren kaza saniye saniye kamerada | Video
26.04.2021 | 16:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

At maskesi takıp denize girdi, görenler şaşkına döndü | Video 04:29
At maskesi takıp denize girdi, görenler şaşkına döndü | Video 26.04.2021 | 17:02
Refüjde yürürken canından oldu. Dehşete düşüren kaza saniye saniye kamerada | Video 00:43
Refüjde yürürken canından oldu. Dehşete düşüren kaza saniye saniye kamerada | Video 26.04.2021 | 16:14
İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde korkutan yangın | Video 03:36
İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde korkutan yangın | Video 26.04.2021 | 14:38
Yolun karşısına geçerken minibüsün altında kaldı. Feci kaza kamerada | Video 00:42
Yolun karşısına geçerken minibüsün altında kaldı. Feci kaza kamerada | Video 26.04.2021 | 14:00
Sultangazi’de hızını alamayan hafriyat kamyonu devrildi | Video 03:04
Sultangazi’de hızını alamayan hafriyat kamyonu devrildi | Video 26.04.2021 | 14:00
Karaman’da iki grup arasında satırlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 10 gözaltı | Video 01:22
Karaman’da iki grup arasında satırlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 10 gözaltı | Video 26.04.2021 | 14:00
Muğla'da Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili Avukat Rezan Epözdemir'den flaş açıklamalar 'Başka failler de olduğunu düşünüyoruz' 03:22
Muğla'da Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili Avukat Rezan Epözdemir'den flaş açıklamalar 'Başka failler de olduğunu düşünüyoruz' 26.04.2021 | 13:58
Pınar Gültekin cinayeti davasında 5. duruşma. Avukatından flaş açıklamalar | Video 03:22
Pınar Gültekin cinayeti davasında 5. duruşma. Avukatından flaş açıklamalar | Video 26.04.2021 | 14:05
Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı yapan şüpheliler kamerada 00:45
Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı yapan şüpheliler kamerada 26.04.2021 | 13:02
Kocaeli'de 400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor | Video 04:57
Kocaeli'de 400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor | Video 26.04.2021 | 12:57
Osmaniye'de kömür sobası hırsızlığı kamerada 00:57
Osmaniye'de kömür sobası hırsızlığı kamerada 26.04.2021 | 13:04
SON DAKİKA: Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B.'nin dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı! 01:07
SON DAKİKA: Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B.'nin dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı! 26.04.2021 | 13:07
Çanakkale'de görenleri hayran bırakan tarladaki dev 'ay yıldız' ve 'tek vatan' yazısı kamerada 02:56
Çanakkale'de görenleri hayran bırakan tarladaki dev 'ay yıldız' ve 'tek vatan' yazısı kamerada 26.04.2021 | 13:07
Kadınlara çikolata kisti uyarısı! Neden tehlikeli? Çikolata kisti kısırlık sebebi mi? 04:48
Kadınlara çikolata kisti uyarısı! Neden tehlikeli? Çikolata kisti kısırlık sebebi mi? 26.04.2021 | 11:17
Korku filmi gibi olay. Kargalar mahallelinin kabusu oldu | Video 06:03
Korku filmi gibi olay. Kargalar mahallelinin kabusu oldu | Video 26.04.2021 | 12:11
Alıkonulup darp edilen, yakılmaya çalışılan kadın KADES sayesinde böyle kurtarıldı | Video 05:42
Alıkonulup darp edilen, yakılmaya çalışılan kadın KADES sayesinde böyle kurtarıldı | Video 26.04.2021 | 11:29
Müge Anlı'da esrarengiz olay: Lütfiye Gündüz'e ne oldu? Kocası ve sevgilisi yüzleşti Sen adam değil misin? Erkek değil misin? 14:36
Müge Anlı'da esrarengiz olay: Lütfiye Gündüz'e ne oldu? Kocası ve sevgilisi yüzleşti "Sen adam değil misin? Erkek değil misin?" 26.04.2021 | 11:55
Son dakika! Vebitcoin 'CEO'sunun yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:07
Son dakika! Vebitcoin 'CEO'sunun yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.04.2021 | 11:32
Adana’da çocuk gelin savaşı. Silahlı, sopalı kız isteme kavgası kamerada | Video 05:12
Adana’da çocuk gelin savaşı. Silahlı, sopalı kız isteme kavgası kamerada | Video 26.04.2021 | 10:51
Müge Anlı'da son dakika: Müge Anlı'dan flaş 'Rahmi Özkan' açıklaması! Arkadaşlar onları cezalandırın 03:40
Müge Anlı'da son dakika: Müge Anlı'dan flaş 'Rahmi Özkan' açıklaması! "Arkadaşlar onları cezalandırın" 26.04.2021 | 10:10

Konya’da seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, refüjde yürüyen bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B.Ü. idaresindeki Tofaş Doğan marka otomobil, yolun karşısına geçmek için refüjde yürüyen kimliği belirlenemeyen yayaya çarptı. Otomobilin çarpmasıyla havada takla atan yaya savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Medova Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren şahsın üzerinde kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yayanın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, refüjde yürüyen yayaya otomobilin çarpması ve yayanın savrularak düşmesi yer alıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA