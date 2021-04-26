Refüjde yürürken canından oldu. Dehşete düşüren kaza saniye saniye kamerada | Video

Konya’da seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, refüjde yürüyen bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B.Ü. idaresindeki Tofaş Doğan marka otomobil, yolun karşısına geçmek için refüjde yürüyen kimliği belirlenemeyen yayaya çarptı. Otomobilin çarpmasıyla havada takla atan yaya savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Medova Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren şahsın üzerinde kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yayanın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, refüjde yürüyen yayaya otomobilin çarpması ve yayanın savrularak düşmesi yer alıyor.