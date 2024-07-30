Refüjden yola çıkan motosiklete, otomobil çarptı; sürücü metrelerce sürüklendi | Video
Mersin'in Tarsus ilçesinde refüjden yola çıkan motosiklete, otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza kameraya yansıdı.
Kaza, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı'nda meydana geldi. Refüjden yola çıkan Baran A.'nın (18) kullandığı motosiklete, B.E. (20) idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baran A. motosikletle beraber metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan motosikletli, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Baran A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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