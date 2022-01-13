Refüje çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti | Video

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Ordu’nun Ünye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Kocuklu Mahallesi İkizce Sapağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Samsun istikametine seyir halinde gitmekte olan Emre Zompur (20) idaresindeki otomobil, İkizce Sapağında direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle 150 metre kadar sürüklenen otomobil takla atarak durabildi. Kaza sonrası otomobilin büyük bir kısmı parçalara bölünürken, otomobil içinde sıkışan sürücü olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.