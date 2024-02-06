Video Yaşam Refüje çıkıp elektrik direğine çarpan araç takla attı: 5 yaralı | Video
Refüje çıkıp elektrik direğine çarpan araç takla attı: 5 yaralı | Video

Refüje çıkıp elektrik direğine çarpan araç takla attı: 5 yaralı | Video

06.02.2024 | 13:21

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptıktan sonra elektrik direğini yerinde söküp takla atarak durabildi. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Yazıkonak beldesi çıkışı Elazığ-Bingöl karayolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan İ.S. hakimiyetindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Ardından aydınlatma direğini yerinden söken araç, takla atarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İ.S.'nin de aralarında bulunduğu otomobildeki 5 kişi yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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