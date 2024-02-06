Refüje çıkıp elektrik direğine çarpan araç takla attı: 5 yaralı | Video
Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptıktan sonra elektrik direğini yerinde söküp takla atarak durabildi. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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