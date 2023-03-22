Video Yaşam Refüjü aşıp karşı şeride geçen pikap kamyonet ile çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı | Video
Refüjü aşıp karşı şeride geçen pikap kamyonet ile çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı | Video

Refüjü aşıp karşı şeride geçen pikap kamyonet ile çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı | Video

22.03.2023 | 14:41

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjü aşan pikap, karşı şeritte seyir halinde olan kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan A. idaresindeki pikap, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjü aşarak karşı yola geçti. Pikap, karşı şeritte seyir halinde olan yabancı uyruklu A.E. yönetimindeki kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü Gökhan A., pikapta yolcu olarak bulunan Yusuf D., kamyonet sürücüsü A.E. ve kamyonette yolcu olarak bulunan Abdülhamid Elabbud araçlarda sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAMYONETTEKİ YOLCUNUN DURUMU AĞIR
Öte yandan, hastanede tedavi altına alınan kamyonetteki yolcu Abdülhamid Elabbud'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından cadde üzerinde trafik akışı yeniden normale döndürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı’daki şoke eden sözler: Annem, İsmail’le beni yatağına yatırıp kapıyı kilitledi! | Video 09:52
Müge Anlı'daki şoke eden sözler: "Annem, İsmail’le beni yatağına yatırıp kapıyı kilitledi!" | Video 22.03.2023 | 15:16
Yeşil sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden futbolcu toprağa verildi | Video 03:09
Yeşil sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden futbolcu toprağa verildi | Video 22.03.2023 | 15:26
Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 11 gözaltı | Video 00:59
Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 11 gözaltı | Video 22.03.2023 | 14:54
Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 3 zehir taciri tutuklandı | Video 00:51
Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 3 zehir taciri tutuklandı | Video 22.03.2023 | 14:53
Refüjü aşıp karşı şeride geçen pikap kamyonet ile çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı | Video 02:51
Refüjü aşıp karşı şeride geçen pikap kamyonet ile çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı | Video 22.03.2023 | 14:41
Uzman isim uyardı! İstanbul’da beklerken Trabzon’da her an deprem olabilir | Video 04:57
Uzman isim uyardı! "İstanbul'da beklerken Trabzon'da her an deprem olabilir" | Video 22.03.2023 | 14:28
Motosikletli sürücünü hayatını kaybetmişti, o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:37
Motosikletli sürücünü hayatını kaybetmişti, o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.03.2023 | 14:11
TEM Otoyolu’nda kaza! O anlar kameralara böyle yansıdı | Video 00:11
TEM Otoyolu'nda kaza! O anlar kameralara böyle yansıdı | Video 22.03.2023 | 13:56
Bolu’da otomobil, kamyona ok gibi saplandı: 2 ölü | Video 01:50
Bolu’da otomobil, kamyona ok gibi saplandı: 2 ölü | Video 22.03.2023 | 12:38
Rönesans Rezidans’ın yapı denetim sorumlusu tutuklandı! Pişkin ifade: Ben yapmadım babam yaptı | Video 01:21
Rönesans Rezidans’ın yapı denetim sorumlusu tutuklandı! Pişkin ifade: "Ben yapmadım babam yaptı" | Video 22.03.2023 | 14:02
Kahramanmaraş Afşin’de konteyner kentte yaşam başladı | Video 05:41
Kahramanmaraş Afşin’de konteyner kentte yaşam başladı | Video 22.03.2023 | 13:12
Eşinin anısına fidan diken depremzede: “O gece kıyamet gibi bir şeydi” | Video 03:05
Eşinin anısına fidan diken depremzede: “O gece kıyamet gibi bir şeydi” | Video 22.03.2023 | 12:24
İş yeri kasasından 500 bin lira çalan hırsızlar yakalandı | Video 01:09
İş yeri kasasından 500 bin lira çalan hırsızlar yakalandı | Video 22.03.2023 | 12:24
Fatih’te polis memurunun şehit olmasına neden olan şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi | Video 00:39
Fatih’te polis memurunun şehit olmasına neden olan şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi | Video 22.03.2023 | 12:13
Duvarından Roma dönemine ait taşlar çıkan 548 yıllık cami ibadete açıldı | video 03:14
Duvarından Roma dönemine ait taşlar çıkan 548 yıllık cami ibadete açıldı | video 22.03.2023 | 11:28
‘Ben senin kapıcın mıyım?’ sözü sonu oldu! 26 yaşındaki Uğur’dan geriye bu görüntüler kaldı | Video 00:54
‘Ben senin kapıcın mıyım?’ sözü sonu oldu! 26 yaşındaki Uğur'dan geriye bu görüntüler kaldı | Video 22.03.2023 | 11:40
Malatya’daki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı: 7,6’lık depremde 5 katlı bina böyle çöktü | Video 00:29
Malatya'daki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı: 7,6’lık depremde 5 katlı bina böyle çöktü | Video 22.03.2023 | 11:30
Bağcılar’da dehşet anları kamerada: Borcunu almak için silahına sarılıp öldürmekle tehdit etti! | Video 00:23
Bağcılar'da dehşet anları kamerada: Borcunu almak için silahına sarılıp öldürmekle tehdit etti! | Video 22.03.2023 | 11:17
Sarıyer’de ’emanet motosiklet’ kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı | Video 01:13
Sarıyer’de 'emanet motosiklet' kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı | Video 22.03.2023 | 11:02
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Mart 2023 Çarşamba atv izle! | Video 06:01
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Mart 2023 Çarşamba atv izle! | Video 22.03.2023 | 10:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA