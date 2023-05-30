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"Reis" diye bağırdığı için fırın çalışanının hakaret ettiği çocuğun aynı fırında çalışan ablası konuştu | Video

30.05.2023 | 16:15

Sultangazi'de seçim günü "Reis" diye bağırdığı için gittiği fırında bir çalışanın hakaret ederek kovduğu Musab Bin Ümeyir Aksoy'un ablası Sümeyye Aksoy konuştu. Kardeşinin yaşadıklarını anlatan abla Sümeyye Aksoy, "AK Parti'yi desteklemediği, düşman olduğu için zoruna gitti" dedi.

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Sultangazi'de bir çalışan Kadir Yaran, fırına ekmek almaya gelen ve "Reis" diye bağıran 16 yaşındaki Musab Bin Ümeyir Aksoy'ı hakaret ederek dükkandan kovmuş, olayı itiraf eden fırın çalışanı, "köpeklere ekmek satmıyoruz" diyerek çocuğun yakınlarını bıçakla tehdit etmişti. Dükkan mühürlenmişti. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, fırın çalışanı Kadir Yaran'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

"KARDEŞİM DE SİNİRLENEREK EVE GELDİ"
Yaşanan olayı anlatan abla Sümeyye Aksoy, "AK Parti'nin seçimi kazanması sonrasında mahallede muhtarlığın önünde bir seçim kutlaması vardı. Biz de seçim kutlamasına indik. AK Parti'yi desteklediğimiz için. seçim kutlamasından sonra eve dönerken kardeşime ekmek al gel dedik. O da ekmek almaya fırına giderken arkadaşlarına 'Reis' diye bağırmış. Fırın çalışanı onu duydu. AK Parti'yi desteklemediği, düşman olduğu için de zoruna gitti açıkçası. Sinirlenmiş. İçeriye girince de hakaret ederek 'itlere ekmek satmıyorum' diye söylemiş. Kardeşim de sinirlenerek eve geldi. Babama anlattı. Babam da fırına gitti. Bıçağa sarıldı. Orada sosyete pazarı var. Pazardakiler ayırdı. Ayırmasaydı şu an hal ne olurdu bilmiyorum" dedi.

"MÜŞTERİ GİDİNCE DE ARKASINDAN ATIP TUTUYORDU"
İş yeri çalışanı Kadir Yaran hakkında bilgi veren Aksoy, "Bir aydır ben de o fırında çalışıyordum. Adamı da tanıyordum az çok. Benimle husumeti yoktu. Bana iyi davranıyordu ama müşteriler geldiği zaman fiyatta indirim yapıp ikram ediyordu. Müşteri gidince de arkasından atıp tutuyordu yani şunu şöyle yapıyor bunu şöyle gibisinden tavırlar sergiliyordu. Benle bir sıkıntısı yoktu açıkçası" dedi.

Kardeşinin kendisini savunmak amacıyla konuştuğunu da söyleyen Aksoy, "İlçe belediye başkanı aradı konuştuk. Gerekli şeyleri yapacaklarını söyledi. Evraklarda eksiklik varmış. Mühürlenmiş, kapatılmış. Ünlülerden de sosyal medyada paylaşımlar aldık" ifadelerini kullandı.

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