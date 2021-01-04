Rekortmen dalgıç 27 kiloluk dev akyayı böyle avladı | Video

Çanakkale’de zıpkınla avladığı balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, bu kez denizin dibinde 27 kilogram ağırlığında ve 1,5 metre boyunda akya balığı avladı.

Profesyonel olarak dalış yapan, tüpsüz dalışta 40 metre derinliğe kadar inebilen ve Çanakkale sularında zıpkınla yakaladığı balıklarla tanınan Müjdat Turan, bu kez 27 kilogram ağırlığında ve 1,5 metre boyundaki akya balığını avlanma anlarını görüntüledi.

Balık avladığı anlara yer verdiği sosyal medyada sıkı bir hayran kitlesine sahip olan ve 100 bine yakın takipçisi bulunan deniz tutkunu Turan'ın kamerası ve zıpkınına bu kez akya balığı takıldı. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 20 metreye tüpsüz dalış gerçekleştiren Turan, 27 kilogram ağırlığında ve 1,5 metre boyundaki dev akya balığını avladı.

O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Turan, " Düşünüyorum da bu mevsimde Çanakkale sularında Akya nasıl olur? Mevsimler şaştı galiba. Yaz aylarında olması gerekirken, kış ayında bu balığın buralarda olması çok ilginç geldi bana. Dün canlı yayında izleyenler bilir, saat 11 sıraları, sinarit avı için derin dalış yaptım. Dibe indiğim gibi etrafımı akya sürüsü sardı. Sinarit beklerken, bu trofe ile çıktım derinlerden.Deniz sürprizlerle dolu. Kısmetin nerede, nasıl karşına çıkacağı belli olmuyor. Daha güzelleri sizlerin olsun" ifadelerine yer verdi.