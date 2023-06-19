Rengarenk çiçekler doğayı canlandırdı | Video

Yozgat'ta ilkbahar mevsiminde yağışların artmasıyla canlanan doğa farklı tonlara büründü. Güneşin yüzünü göstermesiyle gelincik, papatya, yonca ve hazeran çiçekleri tabiatı süsledi. Rengarenk tonlara bürünen doğada arıların da beslenme mesaisi başladı.Bozkırın ortasında mor, sarı, beyaz ve kırmızı renkteki çiçeklerle kaplanan tarlalar ve dağlar renk cümbüşüne döndü.Güzel manzaraların oluşturduğu çiçekler, vatandaşların da ilgisini çekti. Rengarenk çiçekleri gören vatandaşlar, fotoğraf çekip renk cümbüşü arasında vakit geçirdi.Yağışların ardından açan çiçekleri görmek için gelen Tuğba Kılıç, "İlkbahar mevsiminde Yozgat'ta bitki örtüsünün uyanmasıyla beraber çok farklı çiçek türlerinin olduğunu gördük. Bunları fotoğraflamak ve koleksiyon oluşturmak ilgimizi çekiyor. Böyle canlanmış bir doğa içerisinde bu kadar çeşitliliği görmek ve bu çiçeklerin arasında vakit geçirmek bizi çok mutlu ediyor." dedi.