Ressamlar tablolarını depremzedelere destek için görücüye çıkardı | Video
Edirne’de ressamların gece gündüz demeden bin bir emekle ortaya çıkardığı tablolar, depremzedelere destek için düzenlenen etkinlikte satışa çıkarıldı.
GELİRİN TAMAMI DEPREMZEDELERE BAĞIŞLAYACAK
Burada yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Sanatçı Aynur Uysal, depremzedelere bir nebze de olsa destek vermek için eserlerini buraya koyduğunu ve gelirin tamamını depremzedelere bağışlayacağını aktardı. Sergiyi dolaşan vatandaşlardan Neşe İleri, serginin çok güzel olduğunu belirterek, buradan elde edilecek gelirlerin depremzedelere bağışlanmasının da güzel bir yardımlaşma örneği olduğunu aktardı.
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