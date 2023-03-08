Video Yaşam Ressamlar tablolarını depremzedelere destek için görücüye çıkardı | Video
Ressamlar tablolarını depremzedelere destek için görücüye çıkardı | Video

Ressamlar tablolarını depremzedelere destek için görücüye çıkardı | Video

08.03.2023 | 15:58

Edirne’de ressamların gece gündüz demeden bin bir emekle ortaya çıkardığı tablolar, depremzedelere destek için düzenlenen etkinlikte satışa çıkarıldı.

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Edirne'de kadın sanatçıların yaptığı eserlerden oluşan ve geliri depremzedelere bağışlanması planlanan 'Sanatın iyileştirici gücü plastik sanatlar sergisi' bir otelde düzenlenen törenle açıldı. Sergide 27 Edirneli kadın sanatçının 79 eseri yer alıyor. Sergiden elde edilen gelir sanatçıların belirlediği oranda çeşitli yardım kuruluşlarına bağışlanacak. Depremlerin yaşandığı 6 Şubat 2023 tarihinden beri hem aile olarak hem şirketler olarak hem de toplum olarak ülkece çok ciddi seferber olduklarını söyleyen Sergi organizatörü Yağmur Tuzcu, yardımların sürekliliğinin önemini her geçen gün daha iyi anladıklarını ve depremzedelere destek olmak için bu şekilde bir organizasyon planladıklarını ifade etti. Sergide 79 eser bulunduğunu söyleyen Tuzcu, eserleri teslim alırken sanatçılarla bir protokol imzaladıklarını ve gönüllülük esasına göre herkesin yüzde kaç bağış yapmak isterse o kadarını bağışladığını belirtti.

GELİRİN TAMAMI DEPREMZEDELERE BAĞIŞLAYACAK
Burada yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Sanatçı Aynur Uysal, depremzedelere bir nebze de olsa destek vermek için eserlerini buraya koyduğunu ve gelirin tamamını depremzedelere bağışlayacağını aktardı. Sergiyi dolaşan vatandaşlardan Neşe İleri, serginin çok güzel olduğunu belirterek, buradan elde edilecek gelirlerin depremzedelere bağışlanmasının da güzel bir yardımlaşma örneği olduğunu aktardı.

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