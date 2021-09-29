Video Yaşam Restoran çalışanının feci ölümü kamerada | Video
Restoran çalışanının feci ölümü kamerada | Video

Restoran çalışanının feci ölümü kamerada | Video

29.09.2021 | 16:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü bulundu 02:35
Evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü bulundu 29.09.2021 | 16:53
Ağrı’da bakımı yapılan 4 kurt doğaya bırakıldı 01:14
Ağrı'da bakımı yapılan 4 kurt doğaya bırakıldı 29.09.2021 | 16:53
Restoran çalışanının feci ölümü kamerada | Video 00:48
Restoran çalışanının feci ölümü kamerada | Video 29.09.2021 | 16:29
Eskişehir’da asit kuyusuna düşen fabrika sahibi toprağa verildi 01:58
Eskişehir'da asit kuyusuna düşen fabrika sahibi toprağa verildi 29.09.2021 | 16:02
Önce 13 yaşındaki kızını kaçırmak istediler, sonra iş yerini basıp bütün ailesini darp ettiler | Video 04:36
Önce 13 yaşındaki kızını kaçırmak istediler, sonra iş yerini basıp bütün ailesini darp ettiler | Video 29.09.2021 | 15:58
Organize dolandırıcılık çetesi Arnavutköy’de duvara tosladı | Video 00:54
Organize dolandırıcılık çetesi Arnavutköy’de duvara tosladı | Video 29.09.2021 | 15:58
Kocaeli’de kargo görevlisine yumruklu saldırı kamerada 01:22
Kocaeli'de kargo görevlisine yumruklu saldırı kamerada 29.09.2021 | 13:53
Rus kadının çantasını alıp kaçtılar! Polise yakalanan hırsızlar birbirine kelepçelendi | Video 02:37
Rus kadının çantasını alıp kaçtılar! Polise yakalanan hırsızlar birbirine kelepçelendi | Video 29.09.2021 | 15:09
Kargocuya sokak ortasında dayak kamerada | Video 01:40
Kargocuya sokak ortasında dayak kamerada | Video 29.09.2021 | 15:00
Dolandırdığı yaşlı adam tarafından fotoğraflandı, adliyeye sevk edildi | Video 00:40
Dolandırdığı yaşlı adam tarafından fotoğraflandı, adliyeye sevk edildi | Video 29.09.2021 | 14:38
Antalya’da feci kaza kamerada: Baba oğul araç içinde sıkıştı | Video 02:41
Antalya'da feci kaza kamerada: Baba oğul araç içinde sıkıştı | Video 29.09.2021 | 14:38
Deniz ortasında böyle besleniyor! Milli yüzücü Emre Seven 7 saattir yüzüyor | Video 04:14
Deniz ortasında böyle besleniyor! Milli yüzücü Emre Seven 7 saattir yüzüyor | Video 29.09.2021 | 13:55
Gaziantep’ta 8 yaşındaki kız çocuğunu kaçıramayınca ailesine saldırdılar 05:51
Gaziantep'ta 8 yaşındaki kız çocuğunu kaçıramayınca ailesine saldırdılar 29.09.2021 | 13:53
Esra Erol’da son dakika: 61 yaşındaki Sevgihan Hanım’a skandal aşk tuzağı! Turan Siyah’tan canlı yayında şok açıklama 07:00
Esra Erol'da son dakika: 61 yaşındaki Sevgihan Hanım'a skandal aşk tuzağı! Turan Siyah'tan canlı yayında şok açıklama 29.09.2021 | 12:06
Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu: Biberlerin arasına sakladılar, polisten kaçamadılar | Video 02:39
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: Biberlerin arasına sakladılar, polisten kaçamadılar | Video 29.09.2021 | 13:17
Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayan sanık: Eşime bir buket çiçek geldi, kurbanlık için aldığım bıçak aklıma geldi | Video 01:50
Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayan sanık: "Eşime bir buket çiçek geldi, kurbanlık için aldığım bıçak aklıma geldi" | Video 29.09.2021 | 13:17
Ceza yazılan taksi sürücüsünden pişkin cevap: Ben o parayı bir günde kazanıyorum. Öderim | Video 06:07
Ceza yazılan taksi sürücüsünden pişkin cevap: "Ben o parayı bir günde kazanıyorum. Öderim" | Video 29.09.2021 | 12:50
Yaşını ve konuştuğunu duyanlar şaşırıyor! 45 yaşına giren papağan, caddenin sembolü oldu | Video 02:13
Yaşını ve konuştuğunu duyanlar şaşırıyor! 45 yaşına giren papağan, caddenin sembolü oldu | Video 29.09.2021 | 12:50
Alkol sarhoşluğu cinayete götürdü! Arkadaşlarını ölüme terk ettiler | Video 01:57
Alkol sarhoşluğu cinayete götürdü! Arkadaşlarını ölüme terk ettiler | Video 29.09.2021 | 13:03
Bir Zamanlar Çukurova’da kaza sahnesinde İbrahim Çelikkol’dan hayran bırakan muhteşem sürüş becerisi 05:43
Bir Zamanlar Çukurova'da kaza sahnesinde İbrahim Çelikkol'dan hayran bırakan muhteşem sürüş becerisi 29.09.2021 | 12:04

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir restoran çalışanı, yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarpması neticesinde hayatını kaybetti. 48 yaşındaki şahsın öldüğü kaza anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay 13 Eylül günü Kartepe Maşukiye Çınarlı Mahallesi Kartepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kartepe'de bir restoranda çalışan Metin Uzundurukan (48), Kartepe Caddesi üzerinden karşıya geçmek istediği sırada, servis minibüsünün çarpması neticesinde yola savruldu. Kazada ağır yaralanan Uzundurukan, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenerek Gebze'de özel bir hastaneye sevk edilen Uzundurukan, tedavisinin 15'inci gününde yaşamını yitirdi. Evli ve bir çocuk babası olan Uzundurukan'ın cenazesinin, yarın Kartepe'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise servis aracının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yoldan karşıya geçmeye çalışan Uzundurukan, servis minibüsünün çarpması neticesinde yola savruluyor. Çarpmanın ardından aracından inen servis sürücüsü ise yerde yatan Uzundurukan'ı görünce sinir krizi geçiriyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA