Restoranda başlayan kavga sokağa taştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video

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Burdur'da bir restoranda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi başına vurulan dipçik darbesiyle yaralandı. İki grubun kavga anı ve polisin siren sesini duyup etrafa kaçışmaları, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan kavga anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki gurubun şehir merkezinde kavga etme anları ve polisin siren seslerini duymasıyla etrafa kaçışmaları yer aldı.