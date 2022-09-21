Video Yaşam Restoranda başlayan kavga sokağa taştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video
Restoranda başlayan kavga sokağa taştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video

Restoranda başlayan kavga sokağa taştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video

21.09.2022 | 15:02

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Burdur'da bir restoranda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi başına vurulan dipçik darbesiyle yaralandı. İki gurubun kavga anı ve polisin siren sesini duyup etrafa kaçışmaları, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İddiaya göre, E.S. eski kız arkadaşı nedeniyle bir süredir husumeti olan E.Ç.'nin çalıştığı restorana geldi. Restoranda çıkan tartışma büyüyerek Fevzi Paşa Caddesi'ne taştı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç. isimli şahıs ağabeyi E.Ç.'yi çağırarak, yardım istedi. Bunun üzerine arabasıyla caddeye gelen ağabey E.Ç., havaya iki el ateş açtı. E.Ç., daha sonra av tüfeğinin dipçiği ile S.N. isimli şahsın başına vurdu. Esnaf ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları yakaladı. Elinde av tüfeği bulunan E.Ç. ise kaçmaya çalıştı ve elindeki av tüfeğini bir apartmanın bahçesine attı. Polis ekipleri kaçan E.Ç.'yi yakalayarak, av tüfeğini buldu. Olayda yaralanan S.N., Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken, olaya karışan E.Ç. ve E.Ç. isimli kardeşler ile F.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerince E.Ç.'ye ait araçta yapılan aramada ise 1 adet sopa, 2 adet kasap bıçağı ve tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan kavga anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki gurubun şehir merkezinde kavga etme anları ve polisin siren seslerini duymasıyla etrafa kaçışmaları yer aldı.

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