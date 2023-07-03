Video Yaşam Restoranda başlayıp TSYD’ye sıçrayan yangın kontrol altına alındı | Video
Restoranda başlayıp TSYD’ye sıçrayan yangın kontrol altına alındı | Video

Restoranda başlayıp TSYD’ye sıçrayan yangın kontrol altına alındı | Video

03.07.2023 | 13:28

Adana’da bir restoranda çıkan yangın, TSYD Adana Şubesi Nihat Geven Dinlenme Tesisleri'ne sıçradıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, yangın Merkez Seyhan ilçesine bağlı Merkez Park içerisinde faaliyet gösteren bir restoranın depo kısmında çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Dinlenme Tesisleri'ne de sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etti. Çatının ahşap olması yangının büyümesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1.5 saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın hem karadan hem de havadan dron ile görüntülendi.

Ancak hem restoran hem de TSYD kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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