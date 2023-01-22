Video Yaşam Restoranda yiyip içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar | Video
Restoranda yiyip içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar | Video

Restoranda yiyip içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar | Video

22.01.2023 | 09:31

Eyüpsultan'da et restoranına gelen 2 kişi, sipariş verdikleri yemekleri yedikten sonra yiyemediklerini paket yaptırdı. Restoran kasasında beklerken sırayla dışarı çıkan kişiler hesabı ödemeden kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan bir et restoranında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre restorana gelen 2 kişi, kasap reyonundan seçtikleri ürünleri sipariş verdi. Köfte, sucuk ve kızarmış tavuk yiyen kişiler yiyemedikleri yemekleri de paket yaptırdı. Masadan kalkan kişilerden biri kasanın önüne giderken diğeri ise dışarı çıktı. Kasanın önünde bekleyen kişi bir süre oyalandıktan sonra arkadaşının peşinden gitti. Kalabalıktan faydalanan 2 kişi hesabı ödemeden uzaklaştı. Restorandan çıkan şahıslardan şüphelenen iş yeri sahibi güvenlik kamera görüntülerini izledi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 kişinin yemeklerini sipariş ettikten sonra masaya oturdukları görülüyor. Yemeğin yanında içeceklerini içen kişiler ketçap ve mayonez de istemekten geri kalmıyor. Yiyemediklerini paket yaptıran kişiler sıra sıra restorandan çıkarak uzaklaşıyor.

"HESABI ÖDEMEDEN, ARKALARINA BAKMADAN ÇIKIYORLAR"
Restoran sahibi Bilal Aslantürk, "2 kişi geldiler. Köfte, sucuk ve tavuk siparişlerini verdiler. Daha sonrasında masaya oturuyorlar, yemediklerini paket yaptırıyorlar. Hesabı ödemeden, arkalarına bakmadan çıkıyorlar. Zaman zaman böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Ayda 2-3 defa böyle olaylar oluyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hiç utanmadan, rahatsız olmadan yemeklerini yiyip çıkıp gidiyorlar" dedi.

"FAZLASINI PAKET YAPIP GÖTÜRÜYORLAR"
Yaklaşık 300 TL hesabı ödemediklerini ifade eden Aslantürk, "Köfte, sucuk, tavuk çevirme, tavuk pirzola yiyorlar ve bir litre kola içiyorlar. Fazlasını paket yapıp götürüyorlar. Yaklaşık 300 TL'ye yakın hesap geliyor. Ödemeden gidiyorlar. Çıkarken sırayla birbirini takip ederek, dikkat çekmeden fırsat buldukça birbirlerine yardımcı olarak çıkıp gidiyorlar. Buradaki emeğimize saygısızlık, insanların haklarını yemeleri bizim zorumuza gidiyor. 'Paramız yok' deseler ücret ödemeden gidebilirler" ifadelerinde bulundu.

"ARKADAŞLAR BAYA UZUN SÜRE OTURDU, RAHATLARINA BAKTI"
Restoranın ızgara şefi Ahmet Tosuner, "Biz bütün müşterilerimize yaptığımız gibi karşıladık. Yemek istedikleri ürünleri sorduk. Onlar da siparişlerini verdiler. Pişirdik, servis ettik. Arkadaşlar baya uzun süre oturdu. Rahatlarına baktılar. Yediler, içtiler. Masanın ödenmediğini gördük. Sistem kontrol ettiğimizde yürüyüp gittiklerini gördük" şeklinde konuştu.

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