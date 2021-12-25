Restoranın çatı katındaki yangın herkesi sokağa döktü | Video

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Rize’nin Ardeşen ilçe merkezinde bugün öğle saatlerinde bir restoranın çatı katında çıkan yangın büyüyerek restoranın 2. katında bulunan dernek binasını sardı. Çıkan yangında dernek binası yanarak kül olurken, alevler güçlükle kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Merkez mahallesi Sahil caddesi üzerinde bugün öğle saatlerinde bir restoranın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek restoranın bulunduğu binanın 2. katındaki Seferoğlu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni sardı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürerken alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için önlem alındı. Uzun uğraşlar sonrasında yangın kontrol altına alınırken, restoranın üst katında bulunan Seferoğlu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin bulunduğu kat yanarak kül oldu. Vatandaşlar yangını ve söndürme çalışmalarını korku ve panik içinde izlerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.