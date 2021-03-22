Restoranlara girip masalardan çalıyordu. Sonunda yakalandı | Video
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İstanbul’da mağaza, kafe ve restoranlarda anlık dalgınlıklarından faydalandığı insanların cep telefonlarını, cüzdanlarını ve çantalarını çalan yankesici; Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Tutuklanan şüphelinin üzerinden çıkan 5 çalıntı cep telefonu sahiplerine teslim edildi.
İstanbul'da girdiği restoran, kafe, mağaza ve alışveriş merkezlerinde anlık dalgınlıklarından faydalandığı insanların cep telefonlarını, çantalarını ve cüzdanlarını çalan yankesici yakalandı. Son mağdur, 16 Mart Salı günü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Mağdur Z.K., Şişli İlçesi'ne bağlı olan Teşvikiye Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yediği esnada masanın üzerinde bulunan cep telefonunun çalındığını fark ettiğini söyledi. Hemen olayla ilgili "Açıktan Hırsızlık" soruşturması açıldı.
ÇALDIĞI TELEFONLAR ÜZERİNDEN ÇIKTI
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iş yerinde bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen yabancı uyruklu S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur Z.K.'ya ait olan cep telefonu da şüphelinin üzerinden çıktı. Şüphelinin üzerinde ayrıca çalıntı oldukları tespit edilen dört cep telefonu daha bulundu. Farklı tarihlerde Beyoğlu İlçesi ve Şişli İlçesi'nden çalındığı tespit edilen cep telefonları, tespit edilen sahiplerine teslim edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.