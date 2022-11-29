Video Yaşam Restoranları soyan hırsız yakalandı | Video
Restoranları soyan hırsız yakalandı | Video

Restoranları soyan hırsız yakalandı | Video

29.11.2022 | 12:22

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İstanbul’da kafe ve restoranları soyan hırsız, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

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Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Abdurrahman Gazi Mahallesi Atayolu Caddesi'nde bulunan bir restoran içerisinden iki klima radyatörü, yedi restoran anahtarı, bir matkap ve 143 lira madeni para çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi ve G.S. adlı kişinin gerçekleştirdiği saptandı.

Restoranlar ve kafeler başta olmak üzere iş yerlerini soyduğu tespit edilen ve "Hırsızlık" suçundan sabıkası bulunan G.S. isimli kişi; Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. G.S.'nin gerçekleştirdiği son olayda çaldığı malzemeler Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından ele geçirildi ve sahibine teslim edildi. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" ile "Mala Zarar Vermek" suçlarından adliyeye sevk edilen G.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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