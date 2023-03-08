Video Yaşam Restorasyonu devam eden Kız Kulesi’nin son hali böyle görüntülendi | Video
Restorasyonu devam eden Kız Kulesi’nin son hali böyle görüntülendi | Video

Restorasyonu devam eden Kız Kulesi’nin son hali böyle görüntülendi | Video

08.03.2023 | 12:37

Restorasyon çalışmaları hız kesmeden süren Kız Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi. Ekiplerin, iskelede restorasyon çalışmalarına devam ettiği görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul'un incisi Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Restorasyon çalışmaları süren Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi. Kurulan iskelede ekiplerin restorasyon çalışmalarına devam ettiği, çevresinde ise alt yapı çalışması için borular bulunduğu görüldü.

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