Video Yaşam Rezidans dairelerini soyan hırsızlar yakalandı | Video
Rezidans dairelerini soyan hırsızlar yakalandı | Video

Rezidans dairelerini soyan hırsızlar yakalandı | Video

08.08.2022 | 12:01

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İstanbul Kağıthane'de rezidans dairelerine girerek yüklü miktarda ziynet eşyası ve döviz çalan iki kadın hırsız, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. 113 suç kaydı olan iki suç ortağı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadınların üzerinde bulunan para ve ziynet eşyalarına el konuldu.

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İstanbul Polisi; Kağıthane İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda peş peşe yaşanan hırsızlık olayları üzerine inceleme başlattı. İddialara göre; rezidanslara söz konusu rezidanslarda oturuyormuş süsü vererek giren iki kadın hırsız; Elçi İ., Rafet K. ve İlkay K.'nın dairelerine girdi ve adreslerini soydu. Kadın hırsızlar; adreslerden üç bin 700 dolar, 60 bin 500 lira, bin 600 euro ve yüklü miktarda ziynet eşyası çaldı. Kaçan kadın hırsızlar rezidansların güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kağıthane Emniyeti o görüntülerden iz sürdü.

10 DOSYADAN ARANIYORLARDI

Kimlikleri tespit edilen Cansu A. (22) ve Sultan C. (32) isimli iki kadın hırsız Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. Cansu A.'nın üzerinde 55 bin lira, 300 dolar, bin 550 euro ve çok sayıda ziynet eşyası bulundu. Sultan C.'nin üzerinden de beş bin 100 lira, 320 dolar ve ziynet eşyaları çıktı.

"Hırsızlık" ile "Yankesicilik" başta olmak üzere farklı suçlardan toplamda 113 suç kayıtları ve 10 farklı suç dosyasından aranmaları bulunan iki suç ortağı İstanbul İl Emniyeti'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Cansu A. ve Sultan C.'ye yardım ettiği değerlendirilen bir kadın ise aranıyor.

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