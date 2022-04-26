Rezidans dairesini seraya dönüştürdüler! 10 kilo zehirle yakalandılar | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Antalya metruk binada korkutan yangın | Video 25.04.2022 | 15:04
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İstanbul’da lüks bir rezidans dairesini ışıklandırma, havalandırma ve ısıtma düzenekleri kurarak uyuşturucu serasına dönüştüren ve yetiştirdikleri uyuşturucu maddeleri üniversitelerin çevrelerinde gençlere satan iki uyuşturucu satıcısı yakalandı. 10 kilogramdan fazla “Marihuana” isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.