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OTOMATİK OYNAT
00:06
Rezidansta korkutan yangın | Video 29.12.2021 | 17:56
01:35
Karaman'da soğuk hava deposunda tartışma sonrası bıçaklı kavga! | Video 29.12.2021 | 16:37
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TEM’de can pazarı: 8 yaralı | Video 29.12.2021 | 16:13
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Viteste kalan traktör dereye uçtu | Video 29.12.2021 | 15:55
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Soğukta okula sığınan kediye öğrenciler sahip çıktı | Video 29.12.2021 | 15:25
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SON DAKİKA! Sakarya TEM Otoyolunda kaza, çok sayıda yaralı var | Video 29.12.2021 | 15:22
02:59
Samsun'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı | Video 29.12.2021 | 13:44
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29 ayrı suçtan ve 12 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı | Video 29.12.2021 | 14:32
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Faul sonrasında halı saha boks ringine döndü | Video 29.12.2021 | 14:32
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Suriye görevinden dönen komandolar evlatlarını öpücüklere boğdu | Video 29.12.2021 | 14:12
04:59
Arabasını disko topuna çeviren sürücüye, polisten 'yılbaşı' tarifesi | Video 29.12.2021 | 14:11
00:30
Ümraniye'de tünelde drift yapan maganda kamerada | Video 29.12.2021 | 13:53
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Çerkezköy'de 960 litre sahte içki ele geçirildi | Video 29.12.2021 | 13:51
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Fatih'te 4 katlı binanın teras katında yangın | Video 29.12.2021 | 13:38
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Konya'da seyir halindeki otomobil alev aldı | Video 29.12.2021 | 13:21
İstanbul Esenyurt'ta 18 katlı bir rezidansın elektrik hatlarında yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Kabloların tutuşmasıyla üst katlara da sıçrayan yangın rezidansı kara dumanlarla kapladı. Duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalan insanlar, balkonlarda yardım çığlığı attı. İhbar üzerine çevre ilçelerden olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Can kaybı ve yaralının bulunmadığı yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.