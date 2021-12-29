Rezidansta korkutan yangın | Video

İstanbul Esenyurt'ta 18 katlı bir rezidansın elektrik hatlarında yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Kabloların tutuşmasıyla üst katlara da sıçrayan yangın rezidansı kara dumanlarla kapladı. Duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalan insanlar, balkonlarda yardım çığlığı attı. İhbar üzerine çevre ilçelerden olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Can kaybı ve yaralının bulunmadığı yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.