Video Yaşam Rezidanstan düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ebru Erdem'in davasında karar açıklandı | Video

Rezidanstan düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ebru Erdem'in davasında karar açıklandı | Video

Rezidanstan düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ebru Erdem'in davasında karar açıklandı | Video
21.09.2021 | 12:52

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Küçükçekmece'de Ebru Erdem'in 9.kattan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin sanıklar Serdar Taş ve Kemal Sönmez’in yargılandığı davada karar açıklandı. Kararda Serdar Taş’ın ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan beraatine karar verilirken, sanığın maktul Ebru Erdem'e karşı ‘cinsel istismar’ suçundan 8 yıl hapsine hükmedildi.

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Küçükçekmece'de 20 Mart 2019'da 17 yaşındaki Ebru Erdem'in bir rezidansın 9. katından düşerek ölmesine neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Serdar Taş ve evi kiralayan sanık Kemal Sönmez'in yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Serdar Taş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları ile maktul Ebru Erdem'in babası Murat Erdem de duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Serdar Taş bir önceki mütalaada beraatinin istediğini, savcının mütalaasını değiştirdiğini ve bu durumu anlamadığını belirterek, "Kimseyi öldürmedim, kimseye tecavüz etmedim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Serdar Taş ve Kemal Sönmez'in 'evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak' suçundan beraatine karar verdi. Sanık Taş'ın 'uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama' suçundan Küçükçekmece'de hakkında kamu davası açılması nedeniyle sanık hakkındaki davanın bu suçtan reddine hükmedildi. Mahkeme, Serdar Taş'ın 'çocuğu kasten öldürme' suçundan beraatine karar verirken, sanığın maktul Ebru Erdem'e karşı 'cinsel istismar' suçundan 8 yıl hapsine hükmetti.

İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Küçükçekmece'de 20 Mart 2019'da 17 yaşındaki Ebru Erdem'in bir rezidansın 9. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin olay anlatılmıştı. Olayın gerçekleştiği evin sanık Kemal Sönmez tarafından diğer sanık Serdar Taş (22) ve maktul Ebru Erdem'e günlük olarak verildiği iddianamede açıklanarak, genç kızın düştüğü sırada sanık Taş'ın binadan hızlıca çıkıp taksiye bindiği ve olay yerinden uzaklaştığı belirtilmişti. Olayın ardından yapılan otopsi incelemesinde maktul Ebru Erdem'in sağ karın boşluğunda 2 adet kesici delici alet yaralanması ve genital muayenesinde yırtık olduğu tespit edilmişti. İddianamede ayrıca yapılan incelemelerde sanık Serdar Taş ve maktul Ebru Erdem'in olay günü uyuşturucu kullandığı aktarılmıştı. Serdar Taş'ın 'çocuğa yönelik kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan 22,5 yıl, 'evi terk eden çocuğu yanında tutmak' suçundan ise 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Olayın gerçekleştiği evi arkadaşı Serdar Taş'a veren Kemal Sönmez'in ise 'evi terk eden çocuğu yanında tutmak' suçundan 1 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

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