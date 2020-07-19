Video Yaşam Rize Anzer Balı'nın 2020 yılı satış fiyatı belli oldu | Video

Rize Anzer Balı'nın 2020 yılı satış fiyatı belli oldu | Video

Rize Anzer Balı'nın 2020 yılı satış fiyatı belli oldu | Video
19.07.2020 | 10:04

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Dünyaca ünlü Anzer Balı’na korona virüs salgını nedeniyle bu yıl zam yapılmayarak geçtiğimiz yıl gibi kilosu 1000 TL’den satılacak.

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Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2300-3000 rakım arasında üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği için alıcısı bir yıl önceden sıraya giren Anzer Balı, korona virüs salgını nedeniyle son zamanların en çok tercih edilen ürünleri arasında yer aldı. Bağışıklık sistemini geliştirdiği için tercih edilen Anzer Balı 1 kilogram, 500 gram ve 250 gramlık kavanozlarla kilogram fiyatı 1000 TL'den satılıyor. 2019-2020 yılında kilosu 1000 lira olarak açıklanan ve her yıl zam alan Anzer Balı'nda bu yıl pandemi süreci nedeniyle zam yapılmayacak.


Konu hakkında açıklama yapan S.S. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz "Covit-19 nedeniyle büyük bir hastalık mevcut. Bu nedenle bizler de kooperatif olarak 2020-2021 yılı için Anzer balımıza herhangi bir fiyat artışı yapmıyoruz. Balımıza büyük bir talep var, alım gücü ve ekonomiyi de göz önüne alarak fiyat artışı yapmıyoruz" dedi.


Bu yıl Anzer Balı'nda rekoltenin yüksek olmasını beklediklerini dile getiren Deniz "Yeni sezon için arıcılarımız yaylaya çıktı. Yeni sezonun arıcılar için verimli geçeceği kanaatindeyiz. İnşallah bu yılda hakiki ve gerçek Anzer Balı'nı tüketiciler ile buluşturacağız"ifadelerini kullandı.

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