Rize'de 55 yaşındaki adamın boğulma anı kamerada
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Rize'nin Çayeli ilçesinde denize giren 55 yaşındaki vatandaşın boğulma anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, ilçeye bağlı Kanlıdere plajında saat 18.00 sularında meydana geldi. Bir arkadaşıyla beraber kumsalda denize ayaklarını sokan 55 yaşındaki Hasan Furuncu, bu sırada dalga kendisini ıslatınca denize girmek istedi. Arkadaşının dalganın yüksekliği konusundaki uyarılarını dikkat almayan Furuncu denize girdikten sonra bir anda gözden kayboldu. O anlar ise sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.