Video Yaşam Rize'de cinayet anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Rize'de cinayet anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Rize'de cinayet anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
26.06.2021 | 10:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rize'de cinayet anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı 01:01
Rize'de cinayet anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı 26.06.2021 | 10:18
İstanbul'da yürekleri ısıtan şaşırtıcı dostluk! Uçamayan martıyı işte ve evde yanından ayırmıyor 03:07
İstanbul'da yürekleri ısıtan şaşırtıcı dostluk! Uçamayan martıyı işte ve evde yanından ayırmıyor 26.06.2021 | 09:29
SON DAKİKA! Bingöl'deki 5.2'lik depremin Elazığ’daki hasarı kamerada! Deprem hasarı kamerada... 05:24
SON DAKİKA! Bingöl'deki 5.2'lik depremin Elazığ’daki hasarı kamerada! Deprem hasarı kamerada... 26.06.2021 | 08:57
Bingöl ve Elazığ'da 5.2'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 04:57
Bingöl ve Elazığ'da 5.2'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 26.06.2021 | 08:47
Sınav başarı YKS duası oku dinle! Nihat Hatipoğlu'dan sınavlarda zihin açıklığı, başarı ve kolaylık duası 04:39
Sınav başarı (YKS) duası oku dinle! Nihat Hatipoğlu'dan sınavlarda zihin açıklığı, başarı ve kolaylık duası 26.06.2021 | 06:36
Sınav başarı duası okunuşu: YKS öncesi zihin açıklığı ve başarı ve için okunacak dualar! Kalem Suresi oku Arapça tecvidli dinle 04:30
Sınav başarı duası okunuşu: YKS öncesi zihin açıklığı ve başarı ve için okunacak dualar! Kalem Suresi oku Arapça tecvidli dinle 26.06.2021 | 06:36
Son dakika haberi: Bingöl ve Elazığ'da çok şiddetli deprem! Deprem anı kameralara yansıdı | Video 00:51
Son dakika haberi: Bingöl ve Elazığ'da çok şiddetli deprem! Deprem anı kameralara yansıdı | Video 25.06.2021 | 22:34
Beykoz'da yayanın iki araç arasında kaldığı feci kaza kamerada | Video 02:10
Beykoz'da yayanın iki araç arasında kaldığı feci kaza kamerada | Video 25.06.2021 | 21:38
THY pilotunun sır ölümünde acılı baba konuştu! Oğlunun alkollü olduğu iddialarını yalanladı | Video 04:52
THY pilotunun sır ölümünde acılı baba konuştu! Oğlunun alkollü olduğu iddialarını yalanladı | Video 25.06.2021 | 21:18
Başarı duası okunuşu: YKS öncesi başarı ve zihin açıklığı için okunacak dualar! Kalem Suresi tecvidli dinle 04:30
Başarı duası okunuşu: YKS öncesi başarı ve zihin açıklığı için okunacak dualar! Kalem Suresi tecvidli dinle 25.06.2021 | 16:36
SON DAKİKA! Fenomen anne Nazlı Hamarat 3 yaşındaki çocuğuna içki içirmişti! Velayet davası açıldı | Video 00:30
SON DAKİKA! Fenomen anne Nazlı Hamarat 3 yaşındaki çocuğuna içki içirmişti! Velayet davası açıldı | Video 25.06.2021 | 19:02
Türkiye'de aşılama ne durumda? | Video 00:50
Türkiye'de aşılama ne durumda? | Video 25.06.2021 | 18:55
Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü | Video 00:49
Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü | Video 25.06.2021 | 18:48
Aşı 'Delta' varyantına karşı etkili mi? | Video 03:05
Aşı 'Delta' varyantına karşı etkili mi? | Video 25.06.2021 | 18:41
THY pilotu balkondan düşerek hayatını kaybetti! | Video 02:01
THY pilotu balkondan düşerek hayatını kaybetti! | Video 25.06.2021 | 18:28
İstanbul’un göbeğindeki silahlı kavga kamerada | Video 01:23
İstanbul’un göbeğindeki silahlı kavga kamerada | Video 25.06.2021 | 17:58
Doktorun inanılmaz mücadelesi. Sedyenin üzerine çıktı, hayatını böyle kurtardı | Video 05:42
Doktorun inanılmaz mücadelesi. Sedyenin üzerine çıktı, hayatını böyle kurtardı | Video 25.06.2021 | 17:28
Esra Erol 25 Haziran 2021 Cuma Tamamı Tek Parça izle! Esra Erol'dan çok konuşulacak büyük sürpriz... SEZON FİNALİ 08:16
Esra Erol 25 Haziran 2021 Cuma Tamamı Tek Parça izle! Esra Erol'dan çok konuşulacak büyük sürpriz... SEZON FİNALİ 25.06.2021 | 16:36
Silivri'de dolu yağışı | Video 01:56
Silivri'de dolu yağışı | Video 25.06.2021 | 15:49
Dilenerek kazandığı paraları zabıtaya yakalatmamak için toprağa gömdü | Video 00:17
Dilenerek kazandığı paraları zabıtaya yakalatmamak için toprağa gömdü | Video 25.06.2021 | 15:38

Rize’nin Derepazarı ilçesinde önceki gün yaşanan cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Derepazarı ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana gelmiş, Yusuf Yıldırım (38) arkadaşı Sadık Karaoğlu'nu (42) belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile yol ortasında silahla vurarak öldürmüştü.

Yusuf Yıldırım'ın olaydan dakikalar önce yakın arkadaşı olan Sadık Karaoğlu'nu telefonla aradığı, telefonda yaşanan tartışma sonrasında Karaoğlu'nun kendisine kızgın arkadaşını sakinleştirmek için yanına gittiği sırada yol ortasında karşılaşmaları sonrasında cinayet olayı yaşanmıştı. Yıldırım, belinden çıkardığı silahla arkadaşını omzundan, kalbinden, karnından ve sırtından 4 kurşunla öldürürken, 4. kurşunun arından silahın tutukluk yapması üzerine silahını tekrar beline koyarak hızla bölgeden uzaklaşarak balıkçı barınaklarına gitti. Burada silahını denize atan Yıldırım polis tarafından yakalandı ve denize attığı silah polisin titiz çalışması sonucu denizden çıkartıldı.


Yerde yaralı olarak yatan Sadık Karaoğlu'nu gören esnaf ve çevredeki vatandaşlar ise hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Karaoğlu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yusuf Yıldırım adlı şahısın yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Sadık Karaoğlu'nu öldürme anı ise anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA