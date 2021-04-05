Rize'de eve giren tilkiyi elleriyle besleyen vatandaş kamerada
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Muammet Ermiş yayla evine giren tilkiyi elleriyle besledi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde karla kaplı Galer Düzü yaylasında yiyecek bulamayan tilki, Muhammet Ermiş'in evinin önüne geldi. Ermiş'in ekmekle beslediği tilki, eve girdi. Tilkiyi elleriyle besleyen Ermiş, Acaba peynir mi versek, yoksa bol tereyağlı muhlama mı yapsak diyerek espri yaptı. Karnını doyuran tilki daha sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.