Video Yaşam Rize’de feci kazada araçlar hurda yığınına döndü: 2 ölü, 8 yaralı | Video
Rize’de feci kazada araçlar hurda yığınına döndü: 2 ölü, 8 yaralı | Video

Rize’de feci kazada araçlar hurda yığınına döndü: 2 ölü, 8 yaralı | Video

10.11.2024 | 08:45

Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kaza 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

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Kaza, Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu'nun 5. kilometresinde Ardeşen ilçesine bağlı Elmalık Mahallesi'nde bu akşam 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K. K. yönetimindeki 53 AAR 471 plakalı araç, şoförü henüz teyit edilemeyen 55 H 2300 ve A. B. kontrolündeki 53 AAE 971 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 53 AAR 471 plakalı araçtaki şoför Kemal K., Emine K., Hatice K., Ufuk K., Neşe K. ve Bahriye K., 55 H 2300 plakalı araçta Kenan Yeniçırak ve Turan Kuyumcu, 53 AAE 971 plakalı araçta da şoför Ahmet B. ve beraberindeki Esra T. olmak üzere 10 kişi yaralandı. Çevretekerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan Turan Kuyumcu, Kenan Yeniçırak, K.K., A. B. ve E. T. yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılırken, E. K., H. K., U. K., N. K. ve B. K. ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yarlılardan Turan Kuyumcu ve Kenan Yeniçırak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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