Rize'de güpegündüz araç hırsızlığı kamerada | Video
Rize'nin Pazar ilçesinde gündüz vakti araba hırsızlığı yapan iki kişi polis ekiplerince gün içerisinde yakalanırken, hırsızlık anı kameralara yansıdı.
Yaşadığı hırsızlık olayını anlatan Zeki Memoğlu, "Yufka bırakmaya gelmiştim. Arabamı da park ettim. Maskeli 2 kişi gelip arabamı almışlar. Durumu polis ekiplerine bildirdim. Emniyet Müdürümüz ve ekip arkadaşları çok ilgilendiler. Arabamı bulup bana teslim ettiler. Çalanları da bulmuşlar" ifadelerini kullandı.
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