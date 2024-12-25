Rize’de otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı: O anlar kamerada | Video
Rize’de otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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