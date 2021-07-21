Video Yaşam Rize'de selde çöken 3 katlı evin enkazındaki zorlu arama çalışması kamerada

Rize'de selde çöken 3 katlı evin enkazındaki zorlu arama çalışması kamerada

Rize'de selde çöken 3 katlı evin enkazındaki zorlu arama çalışması kamerada
21.07.2021 | 12:22

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Rize'deki 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu selde, Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı evin enkazındaki ara boşluklarda, ekiplerin yaptığı zorlu arama anlarına dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, AFAD ekiplerinin enkazda zor şartlarda çalıştığı yer aldı.

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Kentte, geçen hafta çarşamba günü, 7 saatte, metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda can ve mal kayıpları yaşandı, alt yapı ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu. Afet sırasında mahsur kalan 103 kişi kurtarıldı, Muradiye beldesinde çöken evin enkazında kalan Hacere Mert ile eşi Cemal Mert, Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde çöken evdeki Ayşe Karali ile oğlu Mustafa ve kızı Aynur Karali hayatını kaybetti. Sele kapılan Adem Yanık'ın da cansız bedenine ulaşıldı, Hasan Arıcı ile Batuhan Delihasan ise kayboldu. Afette 5 kişi de yaralandı.


ZORLU ARAMA KAMERADA
Afette Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı evin enkazı altındaki ara boşluklarda AFAD ekiplerinin yaptığı zorlu arama anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Ekiplerin Hacere ve eşi Cemal Mert'in cansız bedenini çıkardığı enkazda zor şartlarda çalıştığı görülüyor. Enkaz altında otomobiline ulaşılan, ancak kendisine dair bir iz bulunamayan Batuhan Delihasan'ı arama çalışmaları ise dere yatağında sürdürülüyor.

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