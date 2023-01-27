Video Yaşam Rize'de sokak köpeğine değnekli şiddet kamerada | Video
Rize'de sokak köpeğine değnekli şiddet kamerada | Video

Rize'de sokak köpeğine değnekli şiddet kamerada | Video

27.01.2023 | 11:24

RİZE'de bir kişinin kahvehanenin önünde sahipsiz köpeğe değnekle saldırdığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay dün saat 15.30 sıralarından Gülbahar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kahvehanede meydana geldi. Kaldırımda yürüyen A.Ç. bilinmeyen nedenle kahvehanenin bahçesine girerek elindeki değnekle köpeğe saldırdı. Önce masaların altında giren köpek daha sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı. Köpeğe şiddet anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerde; elinde poşetle kahvehane önüne gelen kişi, değnek fırlatıp, şiddet uyguladığı köpeğin kaçarak gözlerden kaybolduğu, işyerinde bulunan ve kaldırımda yürüyenlerin de olan biteni şaşkınlıkla izlediği görülüyor.

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