Rize'de sokak köpeğine değnekli şiddet kamerada | Video 27.01.2023 | 11:24 RİZE'de bir kişinin kahvehanenin önünde sahipsiz köpeğe değnekle saldırdığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün saat 15.30 sıralarından Gülbahar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kahvehanede meydana geldi. Kaldırımda yürüyen A.Ç. bilinmeyen nedenle kahvehanenin bahçesine girerek elindeki değnekle köpeğe saldırdı. Önce masaların altında giren köpek daha sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı. Köpeğe şiddet anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerde; elinde poşetle kahvehane önüne gelen kişi, değnek fırlatıp, şiddet uyguladığı köpeğin kaçarak gözlerden kaybolduğu, işyerinde bulunan ve kaldırımda yürüyenlerin de olan biteni şaşkınlıkla izlediği görülüyor.