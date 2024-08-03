Video Yaşam Rize’de taş kamyon dereye düştü! O anlar kamerada | Video
Rize’de taş kamyon dereye düştü! O anlar kamerada | Video

Rize’de taş kamyon dereye düştü! O anlar kamerada | Video

03.08.2024 | 12:29

Rize’de yoldan çıkan taş kamyonunun dereye düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Kalkandere ilçesi Kayabaşı köyünde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Hakan K. yönetimindeki taş kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyoldan çıkarak bariyerleri aştı ve dereye düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, İtfaiye, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve İDAK ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından devrilen araçtan çıkarılan sürücü 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonun yoldan çıkarak bariyerleri kırdığı ve dereye düştüğü anlar ise çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yavru kedi mahsur kaldı, annesi yavrusunun kurtarılmasını böyle bekledi | Video 00:44
Yavru kedi mahsur kaldı, annesi yavrusunun kurtarılmasını böyle bekledi | Video 03.08.2024 | 13:03
Bilecik’te hareketli dakikalar: Polislere ateş açan şahıs etkisiz hale getirildi | Video 03:09
Bilecik'te hareketli dakikalar: Polislere ateş açan şahıs etkisiz hale getirildi | Video 03.08.2024 | 12:37
Rize’de taş kamyon dereye düştü! O anlar kamerada | Video 00:30
Rize’de taş kamyon dereye düştü! O anlar kamerada | Video 03.08.2024 | 12:29
Trafik levhasına çarpan otomobil 50 metre savruldu | Video 01:08
Trafik levhasına çarpan otomobil 50 metre savruldu | Video 03.08.2024 | 12:28
230 bin liraya satarken yakalandı! Seri numaraları alınmış paralarla suçüstü... | Video 02:02
230 bin liraya satarken yakalandı! Seri numaraları alınmış paralarla suçüstü... | Video 03.08.2024 | 11:20
Gaziantep’te kan donduran cinayetin dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video 07:55
Gaziantep'te kan donduran cinayetin dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.08.2024 | 10:35
Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu! O anlar kamerada | Video 01:35
Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu! O anlar kamerada | Video 03.08.2024 | 09:23
Başakşehir’de 2 katlı mobilya imalathanesinde korkutan yangın | Video 03:08
Başakşehir'de 2 katlı mobilya imalathanesinde korkutan yangın | Video 03.08.2024 | 08:33
Karabük’te trafik kazası: 5 yaralı | Video 01:36
Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı | Video 03.08.2024 | 08:32
Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı | Video 01:13
Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı | Video 03.08.2024 | 08:32
Adana Kozan’da yangın söndürme helikopteri göle düştü 00:28
Adana Kozan'da yangın söndürme helikopteri göle düştü 02.08.2024 | 17:11
Tekirdağ’da terör propagandasına operasyon: 4 gözaltı | Video 00:44
Tekirdağ'da terör propagandasına operasyon: 4 gözaltı | Video 02.08.2024 | 16:19
Diyarbakır’da akrabaların kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı: 5 şüpheliden 2’si tutuklandı | Video 02:12
Diyarbakır’da akrabaların kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı: 5 şüpheliden 2’si tutuklandı | Video 02.08.2024 | 15:39
Zeytinburnu’nda matbaaya sahte ambalaj operasyonu: 2 gözaltı | Video 01:09
Zeytinburnu’nda matbaaya sahte ambalaj operasyonu: 2 gözaltı | Video 02.08.2024 | 15:15
Karaman’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza kamerada | Video 01:27
Karaman'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza kamerada | Video 02.08.2024 | 14:50
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 01:05
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 02.08.2024 | 14:45
10 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı | Video 00:53
10 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı | Video 02.08.2024 | 14:05
Türkiye’nin sondaj gemisi Abdülhamid Han, Zeytinburnu açıklarında böyle görüntülendi | Video 03:09
Türkiye’nin sondaj gemisi Abdülhamid Han, Zeytinburnu açıklarında böyle görüntülendi | Video 02.08.2024 | 14:01
Cinayette kan donduran detay: Sevgilisinin başına taş ve keserle vurarak, oğlunu da boğarak öldürdü! | Video 03:32
Cinayette kan donduran detay: Sevgilisinin başına taş ve keserle vurarak, oğlunu da boğarak öldürdü! | Video 02.08.2024 | 13:27
Samsun’da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı | Video 01:46
Samsun'da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı | Video 02.08.2024 | 13:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA